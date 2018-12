De politie heeft afgelopen nacht een man aangehouden die met 150 kilometer per uur door de bebouwde kom in Nijmegen reed en te veel had gedronken. De man heeft zijn rijbewijs en auto in moeten leveren.

De politie spreekt op Twitter van een wilde achtervolging. De bestuurder slingerde met zijn auto over de Sint Annastraat, waarna de politie een stopteken gaf. De bestuurder besloot te vluchten en reed toen met 150 kilometer per uur door de woonwijk.

Na een achtervolging door Nijmegen en Lent reed de auto een doodlopende straat in, waarna de man kon worden gearresteerd.

Naast de bestuurder is ook de bijrijder aangehouden. De bestuurder was een beginnend chauffeur en hij had volgens de politie veel te veel gedronken.

