Burgemeester van Deventer Ron König heeft een noodbevel afgekondigd rond de voetbalwedstrijd zondag tussen FC Twente en Go Ahead Eagles. Supporters van beide clubs zouden af hebben gesproken om met elkaar te gaan vechten.

De veiligheid komt daardoor in het geding, schrijft de gemeente Deventer op haar site. Het noodbevel geldt tot 9.00 uur zondagochtend.

Het bevel houdt in dat er rondom Deventer controles plaatsvinden op de weg. Hierdoor kan er vertraging ontstaan. FC Twente-supporters mogen de gemeente niet in. Het noodbevel heeft geen consequenties voor fans van Go Ahead Eagles.

“Voetbal is een mooie sport en dat willen we ook zo houden", aldus burgemeester König. "Ik sta het dan ook niet toe dat supporters elkaar opzoeken om hier in Deventer met elkaar op de vuist te gaan."

De wedstrijd tussen FC Twente en Go Ahead Eagles staat gepland voor zondagmiddag 14.30 uur.

