De waterkwaliteit van rivier de Berkel in de Achterhoek is flink verbeterd. De stuwen zijn daarom zaterdag voor het eerst opengezet sinds bijna twee weken geleden een breuk ontstond in een leiding met afvalwater van het zuivelbedrijf FrieslandCampina in Lochem.

Door de vervuiling gingen duizenden vissen dood tussen de stuw Warken en de inlaat Onderlaatse. Het waterschap Rijn en IJssel besloot het stuk te isoleren om verdere vervuiling van de rivier te voorkomen.

Er zijn verschillende maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo heeft het waterschap bijvoorbeeld vier pompen ingezet om zuurstofrijk water uit het Twentekanaal in de Berkel te pompen. Ook is de leiding inmiddels gerepareerd en weer werkende.

Doordat het water in het getroffen gebied nu weer van voldoende kwaliteit is, mag het weer doorstromen in de richting van Warnsveld en Zutphen. Het water stroomt op een gedoseerde manier door, aldus het waterschap.

Het duurt naar verwachting nog enkele dagen voordat de waterpeilen weer op het gebruikelijke niveau zijn.

