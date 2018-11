Belgische en Nederlandse fruittelers smokkelen jaarlijks ondanks de Russische sancties ongeveer 70.000 ton peren naar Rusland. Daarmee verdienen ze jaarlijks naar schatting 56 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

In 2014 verbood Rusland de import van vlees, vis, zuivel, groente en fruit uit de Europese Unie uit wraak voor de strafmaatregelen uit Brussel. Die werden ingesteld na de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim.

Uit het onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de Conference-peren via Litouwen en Wit-Rusland naar Rusland worden gesmokkeld. Via valse keuringscertificaten lijkt het alsof de peren uit Afrika komen in plaats van Nederland.

De helft van de perenhandel met Rusland is op deze manier overeind gebleven, ondanks de sancties. Dagelijks gaan er gemiddeld tien vrachtwagens vol 'sanctie-peren' naar Rusland.

'Geen weet van omvang smokkel'

Gerard van den Anker, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), zegt in de Volkskrant "verrast en geschokt" te zijn door het onderzoek. "Er was bij ons altijd al een vermoeden dat een deel van de peren van onze telers in Rusland terechtkwam, maar dat het op deze manier ging en met deze omvang, dat wisten we niet." Den Anker: "Het mag niet zo zijn dat Afrikaanse landen geld verdienen aan onze peren."

Rusland is op de hoogte van de smokkelactiviteiten en noemt de betrokkenen "gewetenloze deelnemers van buitenlandse economische activiteiten". De inspecties zijn aangescherpt, maar Rusland onderschepte sinds 2015 slechts één vrachtwagen.

Volgens de Volkskrant vermoeden Nederlandse en Belgische handelaren dat Rusland de smokkel toestaat, omdat machtige Russen veel geld verdienen aan de handel.

