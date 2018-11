De achttienjarige man die op 8 oktober het ziekenhuis van Zoetermeer werd binnengebracht met een schotwond en daaraan overleed, was kort daarvoor door een agent neergeschoten op de Breestraat in Delft. De man is de zoon van een politieagent.

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt na onderzoek.

De overleden man was betrokken bij een poging tot het beschieten van een coffeeshop in de Breestraat. Toen hij daarmee bezig was, werd hij geraakt door een kogel van een agent.

Na het incident vluchtte de man met iemand anders op een scooter. Niet lang daarna werd hij naar het ziekenhuis in Zoetermeer gebracht met een schotwond, waaraan hij later overleed.

Het forensisch onderzoek is volgens het OM nog niet afgerond, maar door ander onderzoek is vastgesteld dat dit de enige mogelijkheid is. De politie heeft onder meer camerabeelden bekeken en getuigen geïnterviewd.

Voor de poging tot schieten op de coffeeshop zitten momenteel nog twee mannen vast. Het gaat om een 17-jarige jongen die samen met de overleden man op de vlucht was geslagen, en een 21-jarige man. Hij wordt ervan verdacht de bestuurder te zijn geweest van de vluchtauto die bij het incident betrokken was.

In Delft zijn vaker incidenten waarbij coffeeshops worden beschoten. De afgelopen tijd zijn in Delft meerdere coffeeshops onder vuur genomen. De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft afgelopen maand per direct twee coffeeshops in de binnenstad laten sluiten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!