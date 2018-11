Bij de boer in Werkhoven die de afgelopen tijd geteisterd wordt door schuurbranden is in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw even brand geweest. Het ging om een kleine brand in een schuur, meldt de politie.

De politie is ter plaatse om onderzoek te doen naar de oorzaak.

Zondag was bij de boerderij aan de Hollendewagenweg ook al een schuurbrand. Toen kwamen zo'n vijftig dieren om het leven.

Eind oktober was op dezelfde locatie ook al een brand. Toen wist de boer de koeien nog te redden, mede dankzij het geloei van de koeien en het geblaf van zijn hond. Met een shovel reed de boer de brandende hooibalen naar buiten. Hierbij raakte hij zelf gewond aan zijn been.

Twee dagen later brak er opnieuw brand uit. Een aantal dieren heeft deze brand niet overleefd.

Homoseksualiteit boer mogelijk aanleiding

De boer zei tegen RTV Utrecht dat zijn geaardheid mogelijk aanleiding geeft voor de branden. Hij kwam vorig jaar uit de kast. "Ik was getrouwd en heb twee kinderen. Toen ik het mijn vrouw vertelde, was dat natuurlijk een schok. Voor haar familie, maar ook voor de mijne. Ik kom uit een streng christelijk traditioneel gezin."

Afgelopen zomer werd de man ook al bedreigd vanuit de orthodox-christelijke omgeving. "Zo ben ik klemgereden en werd ik verschrikkelijk uitgescholden." De daders waren bang dat hij een van zijn werknemers zou "besmetten met het homovirus".

