De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Enschede. De 26-jarige verdachte uit die plaats is dinsdag aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid, meldt de politie donderdag.

Diezelfde dag werd ook een andere man opgepakt, maar hij is inmiddels vrijgelaten. De politie meldt dat deze man niet langer een verdachte is.

Bij de schietpartij aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede kwamen vier personen in leeftijden van 27 tot 62 jaar om het leven. Twee van hen werden in juni opgepakt na de vondst van een grote hoeveelheid wiet in het pand waar ze later zouden worden doodgeschoten.

Volgens Tubantia had het 62-jarige slachtoffer uit Arnhem niets te maken met het criminele circuit. De politie kan niet bevestigen of ontkennen dat de man op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. "We onderzoeken nog waarom de Arnhemmer in Enschede was", aldus een woordvoerder tegen NU.nl.

Woensdag hebben meerdere doorzoekingen plaatsgevonden in panden in Enschede en Hengelo. Bij deze doorzoekingen zijn geen personen opgepakt.

