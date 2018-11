Defensie is gestopt met het gebruik van een schietbaan op Bonaire vanwege een "mogelijk onveilige situatie", meldt het ministerie van Defensie donderdag. De schietbaan is niet van de overheid.

Er wordt onderzoek gedaan naar de schietbaan Washikemba, waar op 3 oktober een melding over werd gedaan. Volgens Defensie is direct daarna het baanreglement opnieuw aan alle betrokkenen bekendgemaakt. Ook zijn de instructies en afspraken over het beheer en de controle verscherpt.

Omdat niet duidelijk was of de veiligheid met deze maatregelen genoeg gewaarborgd was, werd op 12 november gestopt met het gebruik van de schietbaan. Andere overheidsddiensten die gebruikmaken van Washikemba zijn van het besluit op de hoogte gesteld.

De Commissie van Onderzoek hoopt het onderzoek naar de schietbaan voor het eind van dit jaar te hebben afgerond. Intussen controleert de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) of militairen weer gebruik kunnen maken van Washikemba.

De afgelopen jaren ontstond een paar keer ophef over schietbanen die door Defensie gebruikt worden. Recent uitten commando's zorgen over gezondheidsrisico's voor gebruikers van een overdekte schietbaan in Bergen op Zoom.

In 2016 kwam een commando-instructeur om op een schietbaan in Ossendrecht. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) was er tijdens de oefening niet goed met de veiligheid omgegaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!