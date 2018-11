De ambtsketen van burgemeester Henri Lenferink van Leiden wordt sinds 2 oktober, de viering van het Leidens Ontzet, vermist. Het is de tweede keer dat de keten is kwijtgeraakt door Lenferink.

Op camerabeelden zou te zien zijn dat de keten op straat ligt en wordt meegenomen door drie jonge vrouwen.

De vrouwen zijn hierna verder gelopen in de richting van de Haagweg. De gemeente vraagt of de vinders de ketting terug willen brengen naar het stadhuis.

In 2008 verloor de Leidse burgemeester zijn ambtsketen ook al. De uit 1931 daterende keten raakte toen kwijt nadat Lenferink hem had opgeborgen in zijn toen tijdelijke werkkamer in het stadhuis. De keten is hierna nooit meer teruggevonden.