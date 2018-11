Twee van de vier personen die in augustus in Oosterhout werden aangehouden op verdenking van de invoer van 3.500 kilo cocaïne, worden nu ook verdacht van de invoer van 7.000 kilo cocaïne.

Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten.

Het viertal werd maandag 27 augustus aangehouden nadat de politie een container met cocaïne had gevolgd van de haven van Antwerpen naar een bedrijf in Oosterhout. De drugs, die waren verstopt onder een lading bananen, werden in Antwerpen onderschept door de Belgische douane.

De politie hield de verdachten, drie mannen en een vrouw, aan toen deze in een loods de lading wilden uitladen. De drugs waren toen al uit de container gehaald en vernietigd.

Een 55-jarige man en de 33-jarige vrouw worden nu verdacht van betrokkenheid bij de invoer van een lading van 7.000 kilo cocaïne. Deze lading werd eind 2017 eveneens in Antwerpen onderschept. Ook deze lading was verstopt onder een lading bananen en was bedoeld voor een Nederlandse ontvanger.

Destijds werden geen verdachten aangehouden, maar werd wel een onderzoek opgestart. De verdachten moeten donderdag 22 november voor het eerst voorkomen in de rechtbank in Rotterdam. Dat is nog geen inhoudelijke behandeling.

