De twee voorwerpen die donderdagochtend in het centrum van Almere werden gevonden zijn handgranaten. Dat blijkt na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

De politie meldt dat de explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Nadat de politie nog enige tijd onderzoek deed naar de toedracht werd de Grote Markt rond 13.30 uur weer vrijgegeven.

De politie meldde donderdagochtend dat het eerste explosief op de Grote Markt werd gevonden bij een pinautomaat van een bank. Daarop werd de Grote Markt afgezet en de EOD opgeroepen.

Enige tijd later meldde de politie dat ook een tweede voorwerp was gevonden. Dat explosief was aangetroffen bij een horecagelegenheid in de buurt van de pinautomaat. De politie zette alle toegangswegen naar de Grote Markt af en bewaakte die.

Rond 11.00 uur ging het luchtalarm in heel Flevoland af, maar de brandweer meldde later dat dat per ongeluk gebeurde, doordat iemand van de meldkamer op de verkeerde knop had gedrukt.

