De komende dagen neemt de kans op 'vallende sterren' toe. Ook is het waarschijnlijk onbewolkt, waardoor de sterrenregen beter te zien is, meldt Weerplaza.

De komende dagen zijn er twee meteorenzwermen te zien: Aurigiden en Leoniden, die vernoemd zijn naar het sterrenbeeld waar de meteoren uit afkomstig lijken te zijn.

In de nacht van donderdag op vrijdag is de zwerm Aurigiden het best te zien. De piek ligt dan op zeven vallende sterren per uur. Het beste moment om de Leoniden te zien, is in de nacht van zaterdag op zondag.

Doordat de meteorenzwermen tegelijk actief zijn, ligt het aantal vallende sterren per uur zo hoog, meldt Weerplaza. "Het aantal meteoren per uur loopt op van circa 25 per uur naar ongeveer 34 per uur in de nacht van zaterdag naar zondag."

Vallende sterren beste te zien tussen 4.00 uur en 6.00 uur

De beste tijd om naar de sterrenregen te gaan kijken is op een onbewolkt moment als de maan onder is. In de nachten van donderdag tot en met zondag is dat telkens tussen 4.00 uur en 6.00 uur.

Een meteoor of een vallende ster is een zogenaamde lichtstreep aan de hemel die te zien is bij verbranding van kometen of ander puin in de dampkring.

