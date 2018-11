Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in het hoger beroep in de zaak tegen Aydin C. wederom de maximale straf van tien jaar en 243 dagen tegen hem geëist. De man wordt verdacht van onder meer digitale stalking van 34 minderjarige meisjes in Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada.

Het OM eiste dezelfde straf in eerste aanleg bij de rechtbank in 2017 ook. De rechters volgden toen de eis van de officieren van justitie, mede omdat ze bang waren dat de man in herhaling zou vallen.

De aanklager omschreef Aydin C. donderdag als een man die "uiterst dwingend" kon optreden. "Zijn wil was wet. Iedereen moest doen wat hij zei."

Volgens het OM struinde hij chatsites op internet af op zoek naar kwetsbare, jonge meisjes. "Deze verdachte voelde haarfijn aan hoe hij slachtoffers moest benaderen en kon manipuleren als hij eenmaal contact had gelegd", aldus de officier van justitie.

C. schuldig bevonden aan bezit en vervaardigen kinderporno

Aydin C. werd in maart vorig jaar schuldig bevonden aan onder meer het bezit en vervaardigen van kinderporno, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.

Hij zou zijn slachtoffers onder valse aliassen tot seksuele handelingen voor de webcam hebben verleid en daarna afgeperst hebben. Hij bedreigde de meisjes en als ze hem niet gehoorzaamden, stuurde hij beeldmateriaal naar vrienden en familie.

Een van zijn slachtoffers zou de toen vijftienjarige Amanda Todd zijn geweest. Het Canadese meisje pleegde in 2012 zelfmoord nadat er een naaktfoto van haar was verspreid. Aydin C. zal voor het chanteren van Todd apart worden vervolgd in Canada.

Tilburger sprak van gerechtelijke dwaling en 'tunnelvisiehof'

Aydin C. ging tegen zijn straf in hoger beroep en houdt vol onschuldig te zijn. In de tijd dat de inmiddels veertigjarige Tilburger gevangen zat, schreef hij een boek waarin hij sprak van een gerechtelijke dwaling.

Tijdens het hoger beroep zou Aydin C. zijn zwijgen doorbreken, maar al op de eerste dag van het proces bij het gerechtshof van Amsterdam weigerde de man te komen. Hij was beledigd door het het feit dat het hof hem niet toestond alle in beslag genomen data te onderzoeken.

In het onderzoek naar Aydin C. zijn computers en harde schijven in beslag genomen. Hierop werden 204.000 afbeeldingen, vierduizend video's en contactinformatie van zowel slachtoffers als hun familieleden op de computers aangetroffen.

De harde schijven waren volgens Aydin C. niet van hem en dat had hij naar eigen zeggen kunnen aantonen met onderzoek naar de data. Het hof wees dit verzoek af en volgde de onderbouwing van het OM dat alle relevante data in het onderzoeksdossier waren opgenomen.

De man verscheen alleen dinsdag voor het hof, omdat dat hem verplichtte te komen. In een korte verklaring sprak hij vorige week van "een tunnelvisiehof". Hij was donderdag wederom afwezig.

Het gerechtshof doet op 14 december uitspraak.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!