De politie heeft donderdagochtend twee mogelijke explosieven gevonden op de Grote Markt in Almere. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoekt of het inderdaad om explosieven gaat.

Het eerste explosief werd gevonden bij een pinautomaat van een bank op de Grote Markt, in het centrum van Almere. Rond 10.30 uur meldde de politie dat ook een tweede voorwerp was gevonden bij een horeca-gelegenheid in de "nabijheid" van de bank waar het eerste mogelijke explosief was gevonden.

De politie heeft de hele Grote Markt afgezet en alle toegangswegen naar de Grote Markt zijn afgezet en worden bewaakt.

Bij pinautomaten worden geregeld explosieven geplaatst, waarna vaak een plofkraak gepleegd wordt. Het is niet bekend of dat ook voor dit geval in Almere geldt.

