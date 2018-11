De A2 bij het Limburgse Echt is donderdag lange tijd afgesloten geweest in de richting van Eindhoven. Een vrachtwagen was door een aanrijding met een aantal auto's op zijn kant terechtgekomen en de lading suikerbieten die hij vervoerde lag verspreid over de weg.

In eerste instantie was ook de weg in de richting van Maastricht dicht, maar nadat de bieten daar van de weg waren gehaald, kon dat deel weer open.

Rijkswaterstaat meldt dat de A2 na de avondspits richting Eindhoven volledig dicht is voor verdere reparaties.

Ook de A28 in de richting van Amersfoort was donderdagmorgen enige tijd dicht. Daar was een ongeval met vier auto's gebeurd. De ANWB meldde iets over 10.00 uur dat de weg weer open was.

