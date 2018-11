Een busje vol met drugsvaten is woensdagavond rond 23.30 uur uitgebrand in een Noord-Brabants natuurgebied bij Best.

Het busje stond geparkeerd aan een weg in Best. In het voertuig trof de politie grote 1.000-litervaten met chemicaliën aan. Uit onderzoek bleek het om drugsafval te gaan. De brandweer gaat uit van brandstichting, meldt Omroep Brabant.

Het vuur was na korte tijd geblust. Een deel van het drugsafval liep na het blussen van het voertuig over de weg en in de berm van het nabijgelegen bos. Daarom werd de Omgevingsdienst Brabant opgeroepen.

In de regio vinden vaker drugslozingen plaats. Begin deze maand werd in Valkenswaard een bestelwagen vol vaten gevonden en in Zeeland werden eveneens een aantal 1.000-litervaten aangetroffen.

Vorige maand waren er verscheidene meldingen van voertuigen met drugsafval die criminelen in woonwijken achterlieten. Eén ervan, een kleine truck die in Nijmegen werd ontdekt, liet over een lengte van 9 kilometer een spoor van giftig zuur met oplosmiddelen achter.

