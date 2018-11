Donderdag start grijs, met op veel plaatsen mist en lage bewolking. Vooral in het westen kan dat hardnekkig zijn. In de loop van de dag wordt het op veel plaatsen zonnig, met temperaturen van 10 tot 14 graden.

In het noorden van het land kan het grijze weer tot in de middag aanhouden. Op de plaatsen waar de zon niet doorbreekt, wordt het niet warmer dan 9 graden. De wind is zwak en komt uit het zuidoosten.

In de avond is het bijna overal helder maar fris. In de nacht kan er opnieuw mist ontstaan. De temperaturen liggen tussen de 2 en de 4 graden en rond het vriespunt in het binnenland. Langs de oostgrens kan het kwik zelfs zakken tot -3 graden.

Vrijdag verschilt weinig van donderdag. Opnieuw start de dag grijs en duurt het even voordat de zon doorbreekt. In het noordwesten kan de bewolking de hele dag blijven hangen.

In Limburg, Noord-Brabant en Gelderland is het tegen het middaguur al op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt in de zonnige gebieden maximaal 11 graden en in de bewolkte plaatsen niet warmer dan 6 graden.

