De verkiezingen op het Caribische eiland Sint Eustatius blijven uitgesteld tot er orde op zaken is gesteld. De verkiezingen zouden in maart plaatsvinden, maar gaan niet door vanwege misstanden in het eilandbestuur.

Als er tot september volgend jaar voldoende vooruitgang is geboekt, kan er tot verkiezingen worden besloten. Dat meldt staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) over het Nederlandse eiland in het Caribisch gebied.

Sint Eustatius werd in 2017 zwaar getroffen door orkanen. In februari schoof de regering in Den Haag het eilandbestuur opzij omdat het zijn taken verwaarloosde. Er was sprake van machtsmisbruik, wanbeleid en discriminatie.

Nu worden onder meer het ambtelijk apparaat op de schop genomen en de financiën op orde gebracht. Knops brengt vrijdag een bezoek aan het eiland, als afsluiting van zijn reis naar Caribisch Nederland deze week.

Op Bonaire heeft Knops steun gekregen voor zijn plan om bestuurlijk en financieel orde op zaken te stellen. Een meerderheid in het Bestuurscollege, de regering van het eiland, is akkoord gegaan met een door Knops voorgesteld Bestuursakkoord. Daarmee krijgt Nederland de komende twee jaar bevoegdheden om langlopende problemen binnen het overheidsapparaat aan te pakken.

Knops is al maanden niet tevreden over het openbaar bestuur van Bonaire, sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Eerder dit jaar zette hij de regering van Sint Eustatius opzij om langlopende problemen aan te pakken.

Op Bonaire blijven de bestuurders wel zitten, maar veel mensen op het eiland vragen zich af waarom het verregaande akkoord nu, vlak voor de verkiezingen in maart 2019, is gesloten. Sint Eustatius heeft ongeveer drieduizend inwoners.

