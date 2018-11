De politie in Tilburg heeft woensdag rond 11.00 uur een straat afgesloten en enkele panden omsingeld in verband met de zoektocht naar een gevaarlijke voortvluchtige crimineel. De 27-jarige man uit Halsteren is niet aangetroffen op de gezochte locaties. Rond 14.00 uur is de politieactie weer afgeschaald.

"We kregen in de ochtend een tip binnen dat de man in het pand aanwezig zou zijn. Daarop hebben we actie ondernomen en ook de naastgelegen woning en het café omsingeld", aldus een politiewoordvoerder.

In eerste instantie werd gemeld dat de man vuurwapengevaarlijk was. De woordvoerder zei eerder daarom geen risico's te willen nemen en dat collega's daarom tijdens de operatie zware vesten droegen. Er waren ook hondengeleiders aanwezig.

Een aantal personen is door agenten uit het pand gehaald, maar de 27-jarige man is niet aangetroffen. "Hij bleek er toch niet te zitten. Of niet meer. We weten niet of hij er wel of niet is geweest", aldus de woordvoerder. "Er wordt niet op andere plekken verder gezocht. Agenten zullen hun dagelijkse werkzaamheden weer hervatten".

De Bredaseweg was in de richting van het centrum van de stad gedeeltelijk afgesloten. Het arrestatieteam bestond uit ongeveer twaalf politiemensen.

De 27-jarige man moet nog een gevangenisstraf uitzitten. De politie kon niet zeggen waar hij voor veroordeeld is.