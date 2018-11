Nederland moet zich opmaken voor een relatief lange periode van opvallende kou. In de loop van volgende week zakt de temperatuur naar een gemiddelde dat lager ligt dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

Deze periode van kou houdt naar verwachting aan tot begin december, laat weerman Raymond Klaassen van Weerplaza aan NU.nl weten.

"De temperaturen liggen eind november gemiddeld rond de 8 à 9 graden", stelt Klaassen "De temperatuur zal in heel Nederland de komende weken 2 of 3 graden lager liggen."

De gevoelstemperatuur zal, zeker in de vroege ochtend, nog lager liggen. "Zeker als er een strenge oostenwind staat, moet je je 's ochtends echt warm gaan aankleden", adviseert hij. "Lichte nachtvorst is een zekerheid. En de gevoelstemperatuur zakt in de nacht ook ver onder de nul."

Kans op lichte sneeuwval in noordelijke provincies

Ook sneeuwval is vanaf eind volgende week niet uit te sluiten. "Het gaat niet om dikke pakken", nuanceert Klaassen meteen. "Maar zeker in het noorden is het niet ondenkbaar dat er kleine buitjes of vlokken gaan vallen." Deze voorspelling wordt bevestigd door weerman Jan Visser van regionale omroep NH.

De verwachting is dat de periode van opvallende kou enkele weken aanhoudt. Klaassen brengt in herinnering dat er vorig jaar begin december codes oranje en rood werden afgegeven voor sneeuwval die het hele land platlegde.

Op sloten zal een dun laagje ijs ontstaan

De kou is het gevolg van een stevig hogedrukgebied boven Scandinavië. "Daardoor draait de wind naar het oosten en komt er koudere lucht onze kant op", verklaart hij. "Dit is een patroon dat we vaak bij winterweer zien." Met deze structurele kou is de kans reëel dat er op lokale sloten begin volgende week een dun laagje ijs ontstaat.

Komende zaterdag, de dag dat Sinterklaas aankomt in Zaanstad, wordt het overigens nog prachtig weer met veel zon en een enkele stapelwolk.

Sneeuwpret wordt komende decennia minder in Europa

Winters in Europa gaan steeds minder vaak gepaard met een dik pak sneeuw. De sneeuwhoogte daalt sinds 1951 elke tien jaar gemiddeld met ongeveer 12 centimeter, zo blijkt uit onderzoek naar klimaatgegevens uit meer dan zes decennia van duizend weerstations in heel Europa.

De studie werd uitgevoerd door masterstudent Adrià Fontrodona Bach van Wageningen University, die daarbij assistentie kreeg van drie onderzoekers van zijn academie. De onderzoekers, die bij hun studie geholpen werden door het KNMI, constateerden dat er vanaf de jaren tachtig een versnelling optrad in de afname van het sneeuwdek. De afname werd in heel Europa gemeten, behalve in de allerkoudste gebieden.

