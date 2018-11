Het gerechtshof in Arnhem heeft woensdag drie zweminstructeurs van een zwembad in Rhenen in hoger beroep veroordeeld tot zestig uur taakstraf vanwege nalatigheid. In 2015 verdronk daar een negenjarig Syrisch meisje tijdens schoolzwemmen.

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Het Syrische meisje Salam was nog maar kort in Nederland toen ze op 21 september 2015 deelnam aan het schoolzwemmen in Rhenen. Een kwartier na het einde van de zwemles werd haar lichaam op de bodem van het diepe zwembad gevonden. Een badmeester heeft haar geprobeerd te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

"Hoe en wanneer het meisje te water is geraakt, is niet opgehelderd", aldus het gerechtshof woensdag. Wel staat vast dat Salam "de Nederlandse taal niet sprak, nog niet kon zwemmen en bij het diepe zwembad heeft kunnen komen". De zweminstructeurs hadden, volgens het hof, het toezicht op die bijzondere omstandigheden moeten afstemmen.

"Wel is in de strafmaat meegenomen dat de zwemdocenten onder de gevolgen van hun eigen onoplettendheid gebukt zijn gegaan", zegt het gerechtshof.

Zwemleraren kregen zestig uur taakstraf

De rechtbank in Utrecht oordeelde vorig jaar al dat er een verband is tussen de verdrinkingsdood van het meisje en de door de zweminstructeurs gemaakte fouten.

De drie zwemdocenten, een 61-jarige man, een 41-jarige vrouw en een vrouw van 58 jaar, werden toen veroordeeld tot zestig uur taakstraf wegens dood door schuld. Twee anderen werden vrijgesproken.

De drie veroordeelde zweminstructeurs gingen in hoger beroep, omdat er volgens de advocaat nog onvoldoende bekend was op welk tijdstip het meisje verdronk en wie er toen toezicht hielden.

Het OM ging niet in hoger beroep.