Twee van de vier mannen die dinsdag dood werden aangetroffen in een bedrijfspand in Enschede werden in juni opgepakt na de vondst van een grote hoeveelheid wiet in hetzelfde pand. Dat bevestigt de politie woensdag tijdens een persconferentie.

Het gaat om een 43-jarige man uit Enschede en een 34-jarige man uit Hengelo. De twee andere slachtoffers zijn een 27-jarige man uit Hengelo en een 62-jarige man uit Arnhem. Zij zijn allen vermoedelijk met kogels om het leven gebracht.

De politie kreeg dinsdag om 15.00 uur een melding dat er twee dodelijke slachtoffers waren aangetroffen in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat. Later werden in het pand nog twee dode mannen gevonden.

De politie vermoedt dat het schietincident vlak voor de melding heeft plaatsgevonden en niet in de nacht van maandag op dinsdag zoals sommige media hadden gemeld.

17 kilo wiet gevonden bij politieactie in juni

Bij de actie in juni vond de politie 17 kilo gedroogde wiet in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat. Tegelijkertijd werden elders in de Twentste stad twee hennepkwekerijen opgerold. Naast de planten en de hennep, werden ook een groot geldbedrag en hennepgerelateerde goederen in beslag genomen.

De 43-jarige en 34-jarige man zijn destijds aangehouden en waren in vrijheid gesteld in afwachting van hun strafzaak.

De politie is nog steeds bezig met het onderzoek en kan nog niets over de achtergrond van het incident zeggen.

De vondst van 17 kilo wiet (Foto: Politie).

In gebouw zat growshop gevestigd

In het gebouw waar de doden dinsdag werden gevonden, zou een growshop zijn gevestigd. Een growshop verkoopt apparatuur en grondstoffen voor het kweken van hennep.

Officieel stond er een ander soort bedrijf ingeschreven. Het zou gaan om een bedrijf dat tuinartikelen levert.

Burgemeester Enschede noemt dodelijke slachtoffers absoluut dieptepunt

"We hebben de afgelopen jaren in Enschede meer geweld gezien, maar vier doden op één dag is een absoluut dieptepunt", zei burgemeester Onno van Veldhuizen. Zijn medeleven gaat uit naar de familie van de slachtoffers.

De burgemeester zegt dat hij het pand na de inval afgelopen zomer graag had willen sluiten, maar dat dit juridisch niet is toegestaan, omdat de algemene veiligheid niet in gevaar was. "We weten nooit of dit zou zijn gebeurd als het pand destijds was gesloten", aldus Van Veldhuizen.

Volgens hem werd het pand sindsdien goed in de gaten gehouden. Op 16 oktober ging de politie het gebouw na een melding binnen, maar trof daar niets verdachts aan.