De vier dode mannen die dinsdagmiddag in een bedrijfspand in Enschede zijn aangetroffen, zijn door geweld om het leven gekomen.

Het incident deed zich rond 15.00 uur voor in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat. Over de precieze doodsoorzaak van de mannen heeft de politie nog niets gezegd.

De politie liet dinsdag weten uit te gaan van een schietpartij, maar trok dat later weer in.

Agenten zijn nog bezig met het identificeren van de slachtoffers. Tijdens het onderzoek is het pand en een gedeelte van de weg afgesloten. Later op woensdag komt de politie met meer informatie.

Eerder meldde de politie dat er nog geen verdachten in beeld zijn. Het is niet duidelijk of dit nog steeds het geval is. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Growshop gevestigd in pand

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt in het pand een growshop gevestigd, meldt RTV Oost. Die bedrijven verkopen doorgaans apparatuur en grondstoffen voor het kweken van hennep.

​​Afgelopen zomer werd in het pand tijdens een politieactie vijftien tot twintig kilo wiet in beslag genomen. Bij een andere actie tegelijkertijd werd op een andere locatie in Enschede twee kwekerijen opgerold.

