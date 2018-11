De overleden man en vrouw die maandag werden gevonden in een woning in Sittard, zijn omgekomen door een conflict in de relationele sfeer. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

Beide personen zijn door messteken om het leven gekomen. De politie vermoedt dat de man eerst de vrouw om het leven heeft gebracht en vervolgens zelfmoord heeft gepleegd.

Dinsdagochtend werd duidelijk dat het vrouwelijke slachtoffer de bewoonster van het appartementencomplex aan de Beethovenstraat was. De identiteit van de dode man is inmiddels ook vastgesteld, maar de politie doet daar nog geen mededelingen over, omdat de familie nog moet worden geïnformeerd.

Agenten vonden de levenloze lichamen maandag rond 20.00 uur in een flat. Er werd direct een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de zaak.