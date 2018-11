Bij een incident in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede zijn dinsdagmiddag meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. De politie stelde in eerste instantie dat het om een schietincident ging waarbij de doden zijn gevallen, maar momenteel wordt nog bekeken hoe de slachtoffers zijn gevallen.

Het incident deed zich rond 15.00 uur voor in de Twentse stad.

Eerdere berichten stelden ook dat het incident zich voordeed in een woning, maar ook hier kwam de politie later op terug. Het incident vond plaats in een bedrijfspand, zo zegt de politie later op dinsdagavond.

Er zijn ook nog geen mededelingen gedaan over eventuele aanhoudingen. De politie zegt ook dat er nog geen verdachten in beeld zijn.

Er wordt op dit moment met een groot team nog steeds onderzoek gedaan in de woonwijk Velve-Lindenhof, gelegen in Stadsdeel Oost. Meer details over de toedracht van het incident wilde politie nog niet geven.

Een politiehelikopter is bezig met het maken van luchtfoto's. Getuigen wordt opgeroepen zich te melden bij de politie.

