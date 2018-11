Drie Amsterdammers van 24, 28 en 29 jaar zijn dinsdag vrijgesproken van het voorbereiden van een liquidatie. Het is volgens de rechtbank niet bewezen dat zij van plan waren om iemand om het leven te brengen.

De mannen werden al enige tijd door de politie in de gaten gehouden toen zij op 11 mei 2017 werden aangehouden in de buurt van Zaltbommel. Ze zouden op dat moment op weg zijn geweest om in Oss een man om het leven te brengen.

Hoewel één van hen beschikte over een Kalasjnikov met munitie en de verdachten het potentiële slachtoffer enkele dagen volgden met een gps-tracker onder zijn auto, zegt de rechtbank slechts te kunnen vaststellen dat zij "iets crimineels" van plan waren. "Wat dit precies was, is niet vast te stellen."

De twee mannen van 24 en 28 worden wel veroordeeld voor een poging om een woning te overvallen aan de Leeuwendalersweg in Bos en Lommer. De 24-jarige man krijgt daarnaast straf voor het bezit van de Kalasjnikov. Hij krijgt een gevangenisstraf van drie jaar. De 28-jarige verdachte wordt veroordeeld tot 106 weken cel.

De 29-jarige verdacht wordt van alle verdenkingen vrijgesproken en krijgt geen straf opgelegd.