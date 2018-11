Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting slaan alarm over 'sluipmoordenaar' koolmonoxide (CO). De afgelopen zes weken werden al veertig mensen opgenomen met een koolmonoxidevergiftiging. Die worden veroorzaakt door defecte geisers, kachels, slechte ventilatie of verstopte rookkanalen.

"De kou heeft in Nederland nog niet eens ingezet en nu zien we al zo veel ongevallen", zegt Jet Vroege namens Brandweer Nederland. Naar verwachting is in de komende maanden sprake van een piekperiode. Volgens Vroege slaat "de 'sluipmoordenaar' CO dit jaar alweer hard toe".

In de voorbije weken werden vanwege achttien incidenten veertig mensen naar het ziekenhuis gebracht. Vorig jaar vielen er op basis van de ongevallenregistratie 2 doden en 161 gewonden, met 114 ziekenhuisopnames tot gevolg.

Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting veronderstellen dat het werkelijke aantal hoger ligt, omdat incidenten met open haarden of houtkachels niet in de cijfers zijn meegenomen.

De Nederlandse Brandwonden Stichting zegt dat uit een steekproef blijkt dat 43 procent van de ondervraagden niet weet dat een CO-melder moet hangen op de plaats waar een cv-ketel, geiser, open haard of kachel aanwezig is.

Door slecht onderhoud of slechte ventilatie kan koolmonoxide zich verspreiden. Het reukloze gas wordt niet opgemerkt en de eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Zonder ingrijpen kan dat leiden tot bewusteloosheid of erger.