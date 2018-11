Politieagenten overtreden op grote schaal de Arbeidstijdenwet, omdat het politiewerk onvoorspelbaar is en omdat er te weinig medewerkers zijn die kunnen invallen bij ziekte of andere vormen van afwezigheid, zegt Leonard Kok, lid van de korpsleiding van de Nationale Politie.

Kok deed zijn uitspraken in een interview met NU.nl, terug te horen in de podcast.

"Als er bijvoorbeeld geen zieke mensen zijn, dan kloppen de roosters gewoon, ook volgens de wet", stelt Kok. "Doordat de politie wat dat betreft niet genoeg vet op de botten heeft, moeten agenten vaak extra werken."

Maandag werd bekend dat de Arbeidstijdenwet tussen januari en eind oktober al 173.000 keer was overtreden door de politie. De politie houdt de overtredingen bij, om aan te tonen dat er iets moet veranderen.

Het overtreden van de wet betekent volgens Kok niet per se dat agenten te veel uren maken. "Af en toe overwerken, is heel normaal. Het gaat er meer om dat agenten vaak te weinig rust hebben tussen verschillende diensten of dat ze te veel weekend- of nachtdiensten draaien."

Vooral jonge agenten werken veel nachtdiensten. Dat komt doordat oudere agenten daar vrijstelling voor kunnen vragen. Toch ziet Kok door de oudere medewerkers ook kansen voor het korps. "De komende zeven jaar gaan er veertienduizend agenten weg, voornamelijk mensen die met pensioen gaan. Daardoor kunnen we veel jonge mensen gaan aannemen."

Maatregelen zorgen voor daling

In de toekomst wil de Nationale Politie agenten gaan betrekken bij het maken van roosters. Zo moet worden voorkomen dat medewerkers te veel nachtdiensten draaien. Ook zouden er maxima moeten gelden voor het aantal nacht-, piket- en weekenddiensten. "Als dat wordt overtreden, dient de agent een beloning te krijgen", aldus Kok.

Medewerkers krijgen ook meer informatie van de politie. "We willen dat mensen weten wat wel mag en wat niet mag, als het gaat om werktijden", aldus Kok.

Kok denkt dat het probleem niet groter zal worden. "Een aantal jaar geleden maakten agenten nog gemiddeld acht overtredingen per agent. Dat is nu vier. Met de nieuwe maatregelen die we hebben, gaat het de komende jaren nog verder dalen."

