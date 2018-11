De politie heeft maandagavond in een woning aan de Beethovenstraat in Sittard twee doden gevonden. Wat er precies gebeurd is en wat de doodsoorzaak is, wordt nog onderzocht.

Agenten vonden de overledenen rond 20.00 uur. "We houden met meerdere scenario's rekening", zei een woordvoerder van de politie.

De politie heeft de toegang tot het flatgebouw waarin de woning gevestigd is afgezet. Ook is de politie begonnen met een buurtonderzoek. De technische recherche onderzoekt de woning, evenals het trapportaal in de uit vier verdiepingen bestaande flat.

De woordvoerder van de politie zegt tegen NU.nl dat er zeer waarschijnlijk pas dinsdagochtend meer bekend wordt over de twee overledenen.

Het is nog onbekend of het om de bewoners van de woning gaat.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!