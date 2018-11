Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in hoger beroep een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan 24 voorwaardelijk, geëist tegen een negentienjarige vrouw uit het Limburgse Wanssum. Zij zou volgens justitie een aanslag in Nederland hebben willen plegen.

Daarnaast zou ze het plan hebben gehad om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS) in Syrië. De officier van justitie had hetzelfde geëist als de advocaat-generaal maandag voor het hof in Den Bosch.

Het OM wil verder dat de verdachte bijzondere voorwaarden krijgt opgelegd, met een proeftijd van drie jaar, inclusief het dragen van een enkelband.

Vorig jaar december werd de verdachte door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot negen maanden jeugddetentie, waarvan een groot gedeelte voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is alleen bewezen dat de vrouw voorbereidingen had getroffen zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Het OM ging daarop in hoger beroep.

Aanwijzingen dat vrouw wilde afreizen naar Syrië

In juni 2016 waren er aanwijzingen dat de toen zeventienjarige verdachte van plan was uit te reizen naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij IS. De AIVD en de politie hebben toen voorkomen dat ze vertrok door haar twee dagen voor het geplande vertrek te arresteren.

Hierna heeft zij, tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis, tegen de voorwaarden in chatcontact gehad met een man uit Zuid-Afrika, waaruit bleek dat de twee van plan waren een terroristische aanslag in Nederland te plegen. De rechtbank achtte dit echter niet bewezen.

Het OM gaat hier dus tegen in beroep. "Verdachte en deze man zijn overeengekomen dat verdachte een bomaanslag zal plegen op een gebouw in Nederland", beargumenteert de advocaat-generaal. "Een aanslag die haar tot martelaar zou moeten maken, zoals bedoeld in haar eigen gemaakte gedachtengoed van het gewelddadig jihadisme."

Vanwege ernst van de zaak geen jeugdstrafrecht

Vanwege onder meer de ernst van de zaak en de persoonlijkheid van de verdachte wil het OM haar niet via het jeugdstrafrecht, maar via het normale strafrecht vervolgen. Volgens de advocaat-generaal is de vrouw inmiddels volwassen en "geheel toerekeningsvatbaar".

Ook zou ze bereid geweest zijn deel te nemen aan de gewapende strijd en zou ze "willens en wetens een aanslag hebben willen plegen".

De rechtbank doet op 26 november uitspraak.

