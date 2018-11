Een 21-jarige man is aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 51-jarige Henk Baum uit Nistelrode. Het slachtoffer, een bekende van de politie, werd op donderdag 22 maart doodgeschoten in zijn auto in de Noord-Brabantse plaats Schaijk.

De verdachte werd vrijdag aangehouden, maar de politie heeft de arrestatie maandag pas bekendgemaakt.

De man kwam in beeld na zijn betrokkenheid bij meerdere brandstichtingen en een explosie in de omgeving van Oss begin oktober. Hij zat voor die zaken vast in de Penitentiaire Inrichting in Middelburg en werd daar aangehouden.

De politie houdt er rekening mee dat meerdere mensen betrokken waren bij de moord op Baum en sluit niet uit dat het slachtoffer in opdracht is vermoord, waardoor nieuwe arrestaties niet onwaarschijnlijk zijn. "Wij kijken in ons onderzoek dan ook nadrukkelijk naar mogelijke opdrachtgevers", aldus de politie.

Uitgebreid rechercheteam samengesteld

De moord op Baum was aanleiding voor de politie om een uitgebreid rechercheteam samen te stellen. In het onderzoek werd de achtergrond van het slachtoffer uitvoerig onderzocht door te praten met familie, vrienden en kennissen van Baum.

Verder is er sporenonderzoek gedaan op de plek waar het slachtoffer werd doodgeschoten. Op bewakingsbeelden was te zien dat Baum kort voor zijn dood gevolgd werd door een blauwe Ford Fiësta. Eenzelfde model werd door de politie vlak bij de plaats delict aangetroffen. Er was geprobeerd de auto in de brand te steken.

Zaak met aanhouding verdachte nog niet afgerond

De zaak is met de arrestatie van deze verdachte volgens de politie nog niet afgerond. Zo is er veel nieuwe informatie binnengehaald die ook van belang kan zijn voor andere zaken.

Zo wordt de man ook verdacht van een brandstichting in Nijmegen, een reeks autodiefstallen in Brabant, Limburg en Gelderland, en het naar binnen gooien van een handgranaat in een Eindhovense woning in september.

