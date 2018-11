Vier mensen zijn maandagochtend gewond geraakt na een explosie in een transformatorhuisje in Bergen op Zoom. Na de explosie brak er brand uit in een naastgelegen horecagelegenheid in het centrum van de stad, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De vier gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. De brand is inmiddels onder controle. De ontploffing is het gevolg van een storing en kortsluiting.

Door de explosie is momenteel ook in een deel van Bergen op Zoom de stroom uitgevallen. Het gaat om ongeveer 130 aansluitingen in het centrum van de stad.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden eerder hun ramen te sluiten. Inmiddels is dit advies ingetrokken. Er is geen rookontwikkeling meer.