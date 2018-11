Vier mensen zijn maandagochtend gewond geraakt na een explosie in een transformatorhuisje in Bergen op Zoom. Na de explosie brak er brand uit in een naastgelegen horecagelegenheid in het centrum van de stad, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De vier gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. De brand is inmiddels onder controle. De ontploffing is het gevolg van een storing en kortsluiting.

Door de explosie is momenteel ook in een deel van Bergen op Zoom de stroom uitgevallen. Het gaat om ongeveer 130 aansluitingen in het centrum van de stad. Naar verwachting zitten de huishoudens nog tot maandagavond zonder stroom.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden eerder hun ramen te sluiten. Inmiddels is dit advies ingetrokken. Er is geen rookontwikkeling meer.

Bravis ziekenhuis tijdelijk zonder stroom

Als gevolg van de explosie in het transformatorhuisje, heeft ook het Bravis ziekenhuis te maken gekregen met een korte stroomonderbreking. De noodaggregaat van het ziekenhuis heeft na het wegvallen van de stroom de interne voorziening overgenomen, totdat levering via het elektriciteitsnet na drie kwartier weer mogelijk was.

Na de storing ondernam het ziekenhuis direct een aantal maatregelen. Spoedpatiënten die per ambulance naar het ziekenhuis kwamen, zijn tijdelijk ondergebracht in de Bravis locatie in Roosendaal.

Ook operatieprogramma's werden tijdens de noodstroomlevering korte tijd stilgelegd. De stroomvoorziening was vrij snel weer normaal.