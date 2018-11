De rechtbank Oost-Brabant heeft een veertigjarige man uit Eindhoven maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Hij schoot in november vorig jaar een 33-jarige man dood bij strandpark Aquabest in het Noord-Brabantse Best.

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is ook veroordeeld voor poging tot doodslag op een portier. De beveiliger had het slachtoffer vast toen de man op hem schoot.

Hoewel de rechtbank oordeelt dat de man schoot uit noodweer, vindt het de keuze om met een vuurwapen te schieten "alle grenzen overschrijden".

Tijdens de fatale avond waren er al meerdere opstootjes tussen de groepen mannen waar het slachtoffer en de verdachte toe behoorden. Op de parkeerplaats werd ook gevochten.

Schutter zei dat wapen onbedoeld afging

Nadat de dader een vuurwapen uit zijn auto had gehaald, kwam er een man op hem "afgestormd". Terwijl een beveiliger diezelfde man weg probeerde te trekken, werd het slachtoffer van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De schutter verklaarde dat het vuurwapen onbedoeld afging toen hij belaagd werd door een aantal personen. Onderzoeksresultaten wezen echter uit dat de verdachte gericht op het slachtoffer schoot.

Schadevergoeding voor familie slachtoffer

Naast de celstraf oordeelt de rechtbank dat de schutter de vliegtickets van familieleden van het slachtoffer moet vergoeden. Die hadden ze aangeschaft om de begrafenis bij te wonen.

De beveiliger krijgt een schadevergoeding van bijna 4.500 euro.

