De politie is maandagochtend op twee plekken begonnen met graven in de zoektocht naar het lichaam van de sinds 1992 vermiste Willeke Dost (15). Er wordt tot ongeveer 3 meter diep gegraven op het perceel van de pleegouders van het meisje in het Drentse Koekange.

"We beseffen dat haar verdwijning veel mensen raakt en willen voor de nabestaanden en de omgeving duidelijkheid over wat haar is overkomen", aldus de politie. De twee locaties waar gegraven wordt, liggen dicht bij elkaar.

Het is niet bekend hoe lang het graven precies zal duren, maar Hugo van Klaveren, hoofd dienst regionale recherche Noord-Nederland, verwacht dat de actie mogelijk maandag al afgerond is.

Naast agenten, zijn er ook veel journalisten en omstanders in het dorp. De politie waarschuwde eerder al dat niemand het perceel mag betreden.

Dost woonde sinds haar tiende met haar pleegouders en -broer op de boerderij. Vorig jaar hebben speurhonden hier een verdachte plek aangemerkt. Toen zag de politie nog niet voldoende aanleiding om te zoeken, maar na aandringen van een duo dat meldde nieuwe informatie te hebben, wordt de graafactie toch uitgevoerd.