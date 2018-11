Mario H. (53) is maandag in hoger beroep veroordeeld voor poging tot doodslag op de stalker van zijn tienerdochter. De Helmonder moet een celstraf van 4,5 jaar uitzitten.

De rechtbank legde H. eerder tien maanden celstraf op wegens zware mishandeling. De aanklager ging in hoger beroep, omdat de "levensgevaarlijke man geen enkele spijt" zou hebben. Voor poging tot moord werd een celstraf van zes jaar geëist.

Begin 2017 viel H. de 49-jarige Jack S. aan, nadat hij ontdekte dat de tbs'er zijn destijds veertienjarige dochter lastigviel. De Eindhovenaar zocht via het internet contact met het meisje en deed zich voor als een jongen van zeventien jaar. Hij liet bloemen en chocolade achter in de tuin van haar moeder.

Volgens de vader deed de politie niks met de aangifte van zijn dochter wegens grooming. Hij besloot S. op te sporen en zelf aan te pakken.

De ontmoeting tussen de mannen liep flink uit de hand. Het slachtoffer liep onder meer twee gebroken onderarmen en sneeën in zijn been en hoofd op. Naar eigen zeggen kampt hij met blijvend letsel en heeft hij nog steeds last van geheugenverlies en angstaanvallen.

Vader sloeg met schep tegen hoofd van stalker

Uit onderzoek blijkt dat er met een schep op het hoofd van S. is geslagen. Volgens het hof had de Eindhovenaar, die vorig jaar een celstraf en tbs opgelegd kreeg voor het stalken van meisjes, de aanval mogelijk niet overleefd als hij zichzelf niet had verdedigd met zijn armen.

H. verklaarde eerder alleen op de benen van S. te hebben geslagen en niet van plan te zijn geweest om hem te doden. "Als ik hem had willen doden, had ik dat gedaan", zei hij voor het gerechtshof in Den Bosch. "Ik had makkelijk zijn hoofd eraf kunnen slaan."

Volgens het hof is er onvoldoende bewijs voor poging tot moord. Wel zijn er aanwijzingen dat H. zijn slachtoffer wilde mishandelen. Na de uitspraak van het gerechtshof zei de vader in cassatie te willen gaan.

