De politie heeft drie portiers van het W-Hotel in Amsterdam gearresteerd omdat zij in het hotel drugs aan gasten verkochten. De drie zijn op staande voet ontslagen en moeten aanstaande vrijdag voorkomen.

Het drietal viel door de mand door een undercoveractie van de politie. Agenten deden zich voor als gasten van het hotel en kochten zo onder meer cocaïne van de portiers.

Kort na nieuwjaarsnacht deed een gast een melding bij het hotel dat er drugs zou worden gedeald door de portiers. Twee managers stapten enkele maanden later, in mei, naar de politie met het verzoek de zaak in onderzoek te nemen. Het hotel beloofde volledig mee te werken.

Twee agenten verbleven begin mei vijf dagen op rij in een kamer met uitzicht op de hoofdingang. In die kamer hadden ze de beschikking over een computer waarop ze live konden meekijken met alle beveiligingscamera’s van het hotel. Via een portofoon luisterden de rechercheurs mee met het hotelpersoneel.

Agenten zagen dat de portiers amicaal met elkaar en met taxichauffeurs omgingen. Het viel hen daarbij op dat een aantal keer een pakketje werd aangenomen, al werd niet duidelijk wat er in zat. Na vijf dagen observeren, meekijken en meeluisteren, ging de politie ruim twee maanden later over tot actie.

Officier van justitie gaf toestemming voor drugskoop

Een officier van justitie gaf toestemming voor een zogenaamde pseudokoop, waarbij de agenten in het belang van het onderzoek drugs mogen kopen bij de verdachten. Dit gebeurde meerdere malen, bij drie verschillende portiers.

De agenten vroegen bij de portiers of zij 'iets lekkers kunnen krijgen', waarna de portier een pakketje drugs af kwam leveren bij de kamers. De drie portiers moeten zich verantwoorden voor de verkoop van 1,73 gram, 0,99 gram en 1,34 gram cocaïne.

Het W Hotel wil niet inhoudelijk reageren, maar zegt in een reactie: "We hebben de politie geassisteerd in een onderzoek. Omdat het nu in hun handen ligt, kunnen we verder geen commentaar geven. De veiligheid van onze klanten en het personeel is onze eerste prioriteit", aldus een woordvoerder aan AT5.

Advocaten vinden dat politie mogelijk 'te ver' ging

De advocaten van de verdachten vinden dat de agenten "zeer provocatief en sturend" hebben opgetreden. "Uit het dossier blijkt dat zij er bij de verdachten net zo lang op hebben aangedrongen tot hen daadwerkelijk drugs werden geleverd", aldus de advocaat van één van de portier aan AT5.

"Mogelijk is de politie te ver gegaan, omdat zij hierdoor de verdachten hebben uitgelokt tot het verkopen van drugs terwijl ze helemaal niet de intentie hadden."

De advocaat van een andere verdachte wil nader onderzoek naar het traject van de pseudokoop door de politie. "Ik heb sterk de indruk dat hier het "uitlokverbod" is overtreden."