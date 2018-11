Een deel van de zeven terrorismeverdachten, die worden verdacht van het plannen van een grote aanslag in Nederland, volgden een terrorismetraining op een vakantiepark in Weert. Ze kregen onder andere wapeninstructies en een training in het passen van bomvesten, schrijft RTL Nieuws.

De training vond plaats op 27 september, blijkt uit eigen onderzoek van RTL Nieuws, dat gebaseerd is op meerdere bronnen.

Bij de oefening zouden vier van de zeven verdachten en twee politie-infiltranten aanwezig zijn geweest. De agenten deden zich voor als mensen die spullen konden leveren voor een aanslag en verzorgden de training.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zou er afluisterapparatuur in de vakantiewoning zijn gemonteerd.

Tijdens de training kregen de vier verdachten vijf handvuurwapens overhandigd door de agenten. Daarnaast kregen ze ook instructies over de werking van de wapens. Bronnen benadrukken aan RTL Nieuws dat er niet daadwerkelijk is geschoten, omdat de wapens onklaar waren gemaakt.

De advocaten van de verdachten willen niet reageren, het Openbaar Ministerie geeft ook geen toelichting.

Openbaar Ministerie: 'Gebruik gemaakt van bijzondere opsporingsmiddelen'

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde eerder al dat er gebruik was gemaakt van "bijzondere opsporingsmiddelen". Tijdens de openbare rechtszitting wordt pas toegelicht wat dat precies inhoudt.

NRC en RTL Nieuws meldden half oktober dat de politie was geïnfiltreerd in de groep terrorismeverdachten. Een undercoveragent zou contact hebben gelegd met de hoofdverdachte Hardi N.

De mannen, in leeftijden van 18 tot 34 jaar, wilden "veel slachtoffers maken". De groep wilde dit doel bereiken door het af laten gaan van een autobom en met het inzetten van bomvesten en AK-47's.

Vier van de verdachten ingerekend tijdens politieactie in Weert

Vier van de verdachten werden eind september opgepakt tijdens een politieoperatie in Weert. De overige verdachten werden in Arnhem gearresteerd. Honderden politieagenten waren betrokken bij de arrestaties en de hierop volgende huiszoekingen.

In de doorzochte woningen zijn onder meer grote hoeveelheden grondstoffen voor explosieven gevonden, die bedoeld waren voor het maken van bomvesten en een autobom.

RTL Nieuws schreef eerder dat de groep aanvankelijk van plan was om in augustus een aanslag te plegen, maar dat destijds de wapens nog niet voorhanden waren. Enkele weken later greep de politie alsnog in.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!