Een man die vrijdag dood werd gevonden in een huis in Wierden, is mogelijk het slachtoffer van een misdrijf. De politie is bezig met onderzoek in en rond de woning aan de Zuid Esweg.

Het rechercheteam dat op de zaak is gezet, heeft een vermoeden om wie het gaat. Maar identificatie zal daar volgens de politie uitsluitsel over moeten geven.

Lokale media melden dat het slachtoffer een 71-jarige oud-ondernemer is.

