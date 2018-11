AMBER Alert heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nationale Politie vanwege het plan om het alarm voor vermiste kinderen te gaan aanbesteden. De dienst vreest dat de opsporing van vermiste kinderen daardoor in gevaar komt.

AMBER Alert wil dat de rechter bekijkt of de politie wel de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het besluit om het opsporingsalarm "in de uitverkoop te zetten", laat oprichter Frank Hoen zaterdag weten. Hij heeft zorgen over het verloop van de aanbesteding.

Hoen benadrukt dat er bij een subsidie volgens de wet een zorgvuldig besluit moet worden genomen. "Het zou onacceptabel zijn als vermiste kinderen straks niet meer gevonden worden door een onzorgvuldig besluit van de politie in deze kwestie", aldus de oprichter.

"Wat we willen bereiken, is dat de politie gedwongen wordt om goed te bedenken of de manier waarop ze het nu aanpakken wel echt in het belang is van het vermiste kind."

'Politie weigert gesprek over contacten'

Als voorbeeld voor de in zijn ogen slechte uitwerking van het plan noemt Hoen hoe de politie omgaat met de oprichting van een Europese versie van AMBER Alert.

"Dat is een stichting die gericht is op de opsporing van alle vermiste kinderen in Europa", zegt Hoen. "De politie is nu druk met de aanbesteding, maar weigert in gesprek te gaan over de vraag wat er na de aanbesteding gaat gebeuren met de internationale contacten van AMBER Alert."

Minister is tevreden met systeem

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei vorig jaar dat de opsporingsdienst niet hoeft te vrezen voor het voortbestaan. Hij noemde het een goed systeem dat zich heeft bewezen. Maar hij stelde ook dat aanbesteding nu eenmaal verplicht is.

De overheid betaalt elk jaar 1 miljoen euro om AMBER Alert in de lucht te houden. De hoogte van het bedrag verplicht tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding.

AMBER Alert bestaat deze maand tien jaar. In die tijd zijn er 25 alarmen verstuurd. In twintig van die gevallen kwamen de kinderen veilig thuis. Voor het uitgeven van een AMBER Alert moet het om een minderjarige gaan en sprake zijn van levensgevaar.

Ruim drie miljoen mensen krijgen de melding binnen. Volgens de organisatie worden in totaal ruim twaalf miljoen burgers bereikt door een alarm.