Zaterdagochtend begint in het hele land bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag kan het aan de kust opklaren, maar in grote delen van Nederland blijft het bewolkt.

De kans dat de wolken ook aan de kust blijven hangen, is echter vrij groot. Na een aantal dagen met een frisse najaarszon, gaat het weet regenen.

Op de plekken waar de zon gaat schijnen kan de temperatuur oplopen tot 14 graden. In de rest van het land wordt het 11 tot 13 graden.

Het weerbeeld verandert zondag nauwelijks. Vooral in de ochtend is de kans op regen groot, maar ook zondagmiddag kan het in het hele land nog regenen. Zondag wordt de kans op onweer wel een stuk groter.

Vanaf dinsdag kan het mogelijk weer zonnig worden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 13°C 10°C Z 5 Maandag 12°C 8°C Z 4 Dinsdag 13°C 9°C ZW 4 Woensdag 13°C 6°C ZW 3 Donderdag 13°C 6°C ZZO 2

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!