Jos B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998, ontkent dat hij de jongen heeft misbruikt of gedood. Zijn advocaat Gerald Roethof bevestigt vrijdagavond dit standpunt van zijn cliënt, na berichtgeving in het AD.

Verder wil Roethof niets over de zaak zeggen. Wellicht wordt meer duidelijk tijdens de eerste niet-inhoudelijke behandeling van de strafzaak, op 12 december in de rechtbank in Maastricht.

De elfjarige Nicky uit Heibloem werd in augustus 1998 dood gevonden tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. B. werd eind augustus in Spanje gearresteerd op verdenking van het doden van Nicky. Ook wordt hij verdacht van ontvoering, misbruik en het in bezit hebben van kinderporno.

Eerder op vrijdag werd bekend dat B. niet langer wordt verdacht van moord, maar vervolgd wordt voor doodslag. Er zouden niet genoeg aanwijzingen zijn dat hij een vooropgezet plan had. Het Openbaar Ministerie (OM) kon geen verdere inhoudelijke reactie geven.

Dossiers van zedendelicten Jos B. uit 1984 en 1985 alsnog gevonden

Ook werd op vrijdag bekend dat het dossier over de ontuchtzaak uit 1985 waarin B. verdachte was, in tegenstelling tot eerdere berichten niet is vernietigd. Dat betekent dat het wordt toegevoegd aan het dossier in de huidige strafzaak die tegen de verdachte van het doden van Nicky loopt, meldde het OM.

Er staat ook informatie over een ontuchtzaak uit 1984 in het dossier. Het slachtoffer was minderjarig, maar meer details zijn nog niet bekend. Het aantreffen van het dossier en het toevoegen hiervan aan de komende strafzaak over de dood van Nicky, betekent niet dat B. alsnog voor de feiten vervolgd kan worden.

Roethof zegt vrijdagavond in een reactie aan NU.nl dat hij nog "nooit eerder heeft meegemaakt dat stukken over een incident dat meer dan drie decennia geleden zou hebben plaatsgevonden, en dat voor en door justitie reeds afgesloten werd (de zaak werd immers geseponeerd), bij een lopende strafzaak gevoegd worden."

De advocaat ziet het voegen van deze stukken en het melden hiervan aan de media als een "hernieuwde poging om de persoon van zijn cliënt zo negatief mogelijk voor het daglicht te brengen". Volgens Roethof hebben deze dossiers niets te maken met het overlijden van Nicky.

