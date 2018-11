De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag een 23-jarige Syriëganger op Schiphol aangehouden, laat het Openbaar Ministerie vrijdag weten. De man blijft nog de komende twee weken vastzitten.

De man was ruim twee jaar geleden door zijn moeder als vermist opgegeven. Uit politieonderzoek bleek dat hij een vliegticket naar Turkije had geboekt en is doorgereisd naar Syrië. Hij heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan deelneming aan een terroristische organisatie.

Eind vorige maand verliet hij Syrië en stak hij de grens met Turkije over. Hij werd in vreemdelingendetentie geplaatst in afwachting van uitzetting naar Nederland. De Marechaussee pakte hem op nadat hij was geland.

