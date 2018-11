Tot nu toe hebben zich vier actiegroepen gemeld die willen demonstreren tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er twee pro- en twee anti-Zwarte Piet.

Onder de tegenstanders van Zwarte Piet is de groep Inclusief sinterklaasfeest Zaanstad, die zichzelf op Facebook kenbaar heeft gemaakt. De andere groepen zijn niet bekendgemaakt.

Actievoerders hebben nog tot woensdag de tijd om zich aan te melden bij de gemeente. Vervolgens krijgen de voor- en tegenstanders met wie afspraken zijn gemaakt, plekken toegewezen die ver uit elkaar liggen. Volgens de zegsman van de gemeente zijn het twee gescheiden locaties langs de route, om confrontaties te voorkomen. De plekken liggen ver uit elkaar en worden afgescheiden van de kinderen.

De groepen moeten tijdens de intocht in hun vak blijven en zelf voor een ordedienst zorgen. Ook wil de gemeente vooraf weten hoeveel mensen er komen. Kleding die het gezicht grotendeels bedekt en het gebruik van drugs en alcohol is verboden in de demonstratievakken.

Nog geen aanmelding binnen van Kick Out Zwarte Piet

Tot nu toe is er in Zaanstad nog geen aanmelding binnen van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), die eerder deze week liet weten bij achttien regionale intochten te willen demonstreren.

De aanhangers van KOZP werden vorig jaar met een snelwegblokkade tegengehouden toen ze onderweg waren naar de landelijke intocht in Dokkum. Vrijdag legde de rechter hiervoor taakstraffen op tot 240 uur.

