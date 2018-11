De A12 bij Utrecht richting Den Haag is opnieuw afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden aan het asfalt. De weg was vrijdagmiddag uren afgesloten na een ongeval bij knooppunt Oudenrijn, waarbij onder meer twee vrachtwagens betrokken waren. Tussen 17.00 uur en 21.00 was er tijdelijk één rijstrook open.

Op de plaats van het ongeluk zijn rommel en olie op de weg terechtgekomen. Door het ongeval is het wegdek zo beschadigd dat het asfalt moet worden weggefreesd en er nieuw asfalt moet worden aangebracht. Dat gebeurt in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Wie naar Den Haag of Rotterdam moet, kan bij knooppunt Lunetten het beste omrijden via de A27, de A15 en de A4. Ook op de A27 en de A28, die bij Utrecht aansluiten op de A12, was het verkeer vastgelopen.

Vanwege het ongeluk stond er veel file rondom Utrecht tijdens de avondspits.

Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Geldermalsen en Kerkdriel, stond rond 18.00 uur 12 kilometer file door een ongeluk. Daar waren twee rijstroken gesloten. De verkeersinformatiedienst ANWB meldde dat de vertraging een uur was.