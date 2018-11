Voor het eerst zullen in december twee verdachten van straatintimidatie voor de rechter verschijnen in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) wil toetsen hoe een rechter in een dergelijke zaak zal oordelen.

Dat bevestigt het OM aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving door het Algemeen Dagblad.

Sinds 1 januari 2018 is de strafbaarheid van straatintimidatie opgenomen in de Algemene Plaatseljike Verordening (APV) van Rotterdam. Het is geen misdrijf, maar een overtreding.

Straatintimidatie is onder meer iemand naroepen, beledigen of nasissen.

Omdat het de eerste keer is dat iemand voor een dergelijk feit voor de rechter staat, is het OM benieuwd wat de rechter zal oordelen. Dit betekent niet dat het een 'probeersel' is wat niet werkelijk uitgevoerd wordt, de opgelegde straf zal wel worden nageleefd. Er staat een boete op van maximaal 4100 euro of maximaal drie maanden cel.

Hoe oud de mannen zijn en of ze uit Rotterdam komen, kon het Openbaar Ministerie niet vertellen. Het OM heeft nog vier zaken liggen, het is nog niet duidelijk of daar ook een strafrechtelijke vervolging komt.

Gemeente werkt sinds eind 2017 aan app

De gemeente Rotterdam werkt sinds eind vorig jaar ook met een app waarin het direct gemeld kan worden als iemand last heeft van intimidatie op straat, of 'pikpraat' zoals de gemeente het noemt.

Ongeveer drieduizend mensen - vooral vrouwen - zijn op de app aangesloten. Het afgelopen jaar zijn er duizenden meldingen binnengekomen. Tientallen boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) voeren de controles uit, deels undercover in burgerkleding.