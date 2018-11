Een verpleeghuisarts die in 2016 euthanasie heeft uitgevoerd bij een 74-jarige wilsonbekwame vrouw met dementie wordt vervolgd, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Het is de eerste keer dat justitie een arts voor dit feit vervolgt sinds de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in 2002.

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) meldde vorig jaar al dat de arts in kwestie niet zorgvuldig heeft gehandeld. Zo zou de wilsverklaring van de demente vrouw, die in een verpleeghuis in Den Haag verbleef, onduidelijk en tegenstrijdig zijn.

De vrouw had regelmatig gezegd te willen sterven, maar had ook verschillende keren het tegenovergestelde gemeld. De arts had haar daarom moeten vragen of zij echt wilde sterven, ook al was zij dement.

'Arts had doodswens moeten verifiëren'

"Het OM vindt het belangrijk dat de rechter beoordeelt of de arts mocht vertrouwen op de wilsverklaring van de vrouw. Daarnaast verwijt het OM de arts dat deze zonder dit bij de vrouw te verifiëren ervan uitging dat de vrouw nog steeds dood wilde."

Het is niet bekend wanneer de zaak behandeld zal worden door de rechtbank van Den Haag. Het OM doet nog onderzoek naar twee andere gevallen van euthanasie. Daar wordt "binnen enkele weken" duidelijk of er een aanklacht komt.

Specialist ouderengeneeskunde eerder al berispt

De arts, een specialist ouderengeneeskunde die inmiddels met pensioen is, werd eerder al berispt in de zaak. Tijdens een zitting in de zaak zei de arts dat de vrouw wel euthanasie wilde.

Het gedrag van de patiënt wees er volgens de arts op dat ze diep ongelukkig was. "Ik sta hier met een zuiver geweten", aldus de specialist ouderengeneeskunde.

Artsenfederatie KNMG noemt de vervolging voor deze arts "enorm belastend". Voorzitter René Héman zegt: "Ik heb respect voor de openheid die deze arts heeft betracht en de wijze waarop zij zich toetsbaar heeft opgesteld. (...) Euthanasie bij gevorderde dementie is in de samenleving, maar ook onder artsen, zeer omstreden en onderwerp van uitgebreid debat." Verder wilde KNMG niet inhoudelijk reageren zolang de zaak onder de rechter is.

Dat geldt ook voor de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso, die alleen een algemene reactie wil geven: "Euthanasie bij dementie is een ingewikkelde kwestie."

