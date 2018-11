Het dossier over de ontuchtzaak uit 1985 waarin Jos B. verdachte was, is in tegenstelling tot eerdere berichten niet vernietigd. Dat betekent dat het wordt toegevoegd aan het dossier in de huidige strafzaak die tegen de verdachte van het doden van Nicky Verstappen loopt, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Volgens het OM is het oude dossier van belang in de huidige strafzaak die over de dood van de destijds elfjarige Nicky gaat, omdat van alle omstandigheden rondom de verdachte kennis moet worden genomen.

Het dossier uit 1985 gaat over ontucht met twee destijds tienjarige jongens. B. kreeg toen twee jaar proeftijd nadat hij zijn daden had bekend. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd.

Ook staat er informatie over een ontuchtzaak uit 1984 in het dossier, bevestigt het OM in gesprek met NU.nl. Het slachtoffer was minderjarig, maar meer details zijn nog niet bekend.

Kort voor de aanhouding van Jos B. werd gemeld dat het dossier waarschijnlijk was vernietigd. Dat blijkt na contact van het OM met het Regionaal Historisch Centrum in Limburg toch niet het geval. "Dit contact heeft geleid tot het aantreffen van het betreffende dossier in de archiefbewaarplaats in Zwolle."

Het aantreffen van het dossier en het toevoegen hiervan aan de komende strafzaak over de dood van Nicky, betekent niet dat B. alsnog voor de feiten vervolgd kan worden.

Niet langer verdacht van moord

Eerder op vrijdag werd bekend dat Jos B. niet langer voor moord, maar voor doodslag vervolgd wordt. Er zouden niet genoeg aanwijzingen zijn voor een vooropgezet plan. Het OM verdenkt hem verder van het bezit van kinderporno.

Het lichaam van de elfjarige Nicky werd in 1998 aangetroffen op de Limburgse Brunssummerheide. B. werd afgelopen zomer opgepakt in Spanje.

Op 12 december is er bij de rechtbank Limburg een pro-formazitting in de zaak, die dan nog niet inhoudelijk wordt behandeld.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!