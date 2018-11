De politie start maandag met het graven in de zoektocht naar het lichaam van de sinds 1992 vermiste Willeke Dost (15). Dat gebeurt op privéterrein achter de boerderij van de pleegouders van het meisje in het Drentse Koekange.

Het graven zal rond 9.00 uur starten aan de Dwarsdijk. "Doel is om na te gaan of er op deze plek aanwijzingen zijn die leiden tot duidelijkheid over de verdwijning van Willeke Dost, of om volledig uit te sluiten dat het stuk grond die aanwijzingen bevat", aldus de politie.

De graafactie vindt plaats nadat twee mannen zich eerder bij de politie hadden gemeld met mogelijk nieuwe informatie die tot de vindplaats zou kunnen leiden. Als de politie niet zou gaan zoeken, zou het duo vrijdag zelf zijn begonnen met graven.

"Als gevolg van deze aandacht heeft het coldcaseteam alle beschikbare informatie opnieuw tegen het licht gehouden. Ook is er opnieuw gesproken met een aantal getuigen. Deze herbeoordeling, én de verwachtingen van de buitenwereld, hebben na overleg tussen Openbaar Ministerie en politie ertoe geleid dat de politie gaat graven", zegt de politie hierop.

Het stuk grond waar maandag gegraven zal worden is verboden terrein voor burgers. "Er is cameratoezicht gerealiseerd om zicht te houden op het terrein", melden de agenten.

Dost verdween spoorloos op schooldag

Dost verdween 26 jaar geleden. Haar pleegouders zagen de tiener in de ochtend van 15 januari niet, maar hebben verklaard dat ze dachten dat ze al op de fiets naar school was gegaan. In de avond is de tiener als vermist opgegeven.

Aanvankelijk werd gedacht dat Dost vrijwillig was vertrokken. Later werd de zaak grondiger onderzocht door de politie. De pleegmoeder en -broer van de tiener hebben enige tijd vastgezeten op verdenking van betrokkenheid bij haar verdwijning, maar zijn nooit vervolgd.

