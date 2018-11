De politie is vrijdagochtend rond 9.00 uur een grote actie tegen ondermijnende criminaliteit in Rotterdam-Zuid begonnen, waarbij inmiddels zes personen zijn aangehouden. Ook zijn er meer dan twintig auto's, tienduizenden euro's contant geld en drugs in beslag genomen.

Tijdens de actie werkt de politie samen met de douane, Belastingdienst, Koninklijke Marrechaussee, Gemeente Rotterdam, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM).

De verschillende diensten controleren op vaste plekken in de wijk, maar rijden ook rond in de zoektocht naar onder andere het bezit van drugs, grote sommen contant geld en vuurwapens.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de actie een signaal is naar de buurt dat "criminaliteit niet mag lonen". De politie deelt flyers in de buurt uit over de actie.

De actie duurt nog tot ongeveer 16.00 uur.